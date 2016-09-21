禁賣象牙後 大象太多塞爆家園 非洲苦不堪言
非洲國家自被禁止販售象牙後，國內大象數量驟增，樹木遭到踏家園、莊稼被破壞，非洲人民苦不堪言。因此非洲國家包括南非、尚比亞等希望在即將開幕的《瀕危野生動植物種國際貿易公約》會議中，各國能將象牙貿易議題重新搬回國際貿易商品中，讓他們可繼續販賣象牙。
據了解，目前非洲的草原象約有35萬頭，森林象則有7萬頭。過去20年中，納米比亞的大象數量從7,500頭增加到了2萬頭。波札那的國家公園中，大象數量從80多年前的30頭狂飆到2016年的13萬頭。南非克留格爾國家公園也因大象數量太多，樹木被連根拔起或剝去樹皮。另外，數量眾多的大象還破壞農民的莊稼，威脅到樹木、鳥類甚至是窮苦人民的生計。納米比亞在一份解禁象牙貿易的聲明書中說：「大象破壞莊稼，損害財物甚至傷害人命，已被認定是禍害偏遠地區民眾生活的物種。」
這些非洲國家表示，出售象牙是他們籌措現金、補償人民的主要方式。且南非環境部長說：「如果你看看那些與大象共存的社區，你會發現他們的生存已遭到威脅，食品無法得到保障。」然而反對的聲音表示，一旦解禁象牙貿易，盜獵活動就會更猖獗。
《瀕危野生動植物種國際貿易公約》將於9月24日在南非舉行。屆時，南非、辛巴威、納米比亞等南部非洲國家將提出解禁象牙貿易的倡議。
(中時電子報)
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