南檢逮台南中盤毒鴛鴦 起出大批毒品

吳姓毒鴛鴦是以台南為根據地的毒品中盤商，販毒區域多在台南、高雄，南檢到昨天連2天兵分多路搜索，一舉逮捕這對情侶及下游毒販，起出大批毒品。

台南地檢署接獲檢舉，今年6月開始監控37歲吳男及36歲吳女這對販毒情侶檔，19日起一連兩天發動搜索，包括台南市仁德區、安定區、七股區及高雄市楠梓區，起出海洛因62.5公克、安非他命1456公克及疑似販毒所得新台幣43萬8000元。

台南檢警同時逮捕吳姓情侶及37歲下游毒販王姓女子，且查獲向他們購買毒品的9名癮君子。南檢調查，吳姓情侶是以台南為根據地的毒品中盤商，販毒地點在台南及高雄。

南檢訊後聲押3人，其中吳男及王女收押禁見，吳女以30萬元交保；南檢將繼續向上追查毒品來源。1050921

(中央社)