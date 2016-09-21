舞蹈流沙箋 新生代編舞家出賣青春

流沙箋是唐代一種有趣的加工紙，舞蹈「流沙箋」企圖藉形體自由流動的揮灑，印染成在舞台上的絢爛。24日晚上，在新北市新莊文化藝術中心登場。

新北市政府文化局表示，方相舞蹈團自2005年開始，以傳統元素為養分基礎，呈現出舞蹈藝術的創新與融合，希望在舞蹈藝術的創作及表現上能更上一層樓，在培養與創作上齊頭並進。

「流沙箋」是2016年方相舞蹈團轉化為創作平台的第二支舞蹈創作。由燕樹豪、楊敬明、葉秋鳳、張筱楓新生代年輕編舞家創作，在舞台上，刻畫肢體的動人詩篇。

「流沙箋」新舞碼，以「出賣青春」等段落，表現出新的朝氣活力。在時間、舞台、舞者與創作間，形成微妙的流動關係。

舞團自2005年開始，以傳統元素為養分基礎，呈現出舞蹈藝術的創新與融合，一方面有舞者在舞蹈藝術表現更上層樓，另一方面，在培養創作人才上齊頭並進。期許傳承台灣舞蹈藝術文化，創新舞蹈藝術的能量。

文化局表示，方相舞蹈團由一群熱心於舞蹈藝術且學有專精的教育者組成。現任團長羅（女英）芳，是資深舞蹈工作者，舞團連續10年獲新北市年度舞蹈類「傑出演藝團隊」榮譽。

市政府文化局表示，「流沙箋」於9月24日晚上7時30分在新莊文化藝術中心演出。洽詢新北市新莊文化藝術中心，電話：(02)2276-0182分機101。1050921

(中央社)