洪秀柱：民進黨對縣市長赴中兩套標準

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，對於縣市首長赴中國大陸訪問的立場，民主進步黨對於藍綠陣營有兩套不同標準，實在搞不清楚邏輯性在哪裡？

洪秀柱今天到新北市永和區國父紀念館，重陽敬老義剪、義診、義燙、活動，受訪時表示，8縣市正副首長前往中國大陸訪問，外界批評這是分化台灣，不知道邏輯性在哪裡？

洪秀柱說，綠營縣市首長前往中國大陸就不是分化台灣，藍營去就是分化台灣，「我實在搞不懂，不知道是根據什麼邏輯？」

她說，更何況，目前政府對民間生計所造成的困擾與影響，無法解決，藍營縣市正副首長只好自求多福、自謀生路，並感受到人民的吶喊，希望前往中國大陸訪問，對打開生路有幫助，這是苦人之苦。

洪秀柱說，政府既然不能解決問題，卻又防堵別人去解決問題，實在搞不清楚這是什麼道理？

她說，至於以合法的黨產來處理黨務的運作等，這是雇主發給員工薪水的天經地義事情，也是法定的義務，不當黨產管理委員會的看法根本是「不當委員會」。

這項新北市藥師用藥衛教、義診、眼科健檢、義剪活動已經舉辦21年，在永和國父紀念館就舉行14年。洪秀柱說，回到永和就像是回到娘家一樣。她對於永和及新北市有特殊的感情。

洪秀柱說，新北市的人口結構就是呈現台灣人口狀況的縮影，對於業者回到事業發源的根基回饋地方，感覺到敬佩與感謝。1050921

(中央社)