台鐵國慶連假加班車 23日0時開賣
國慶連假將至，台鐵今天宣布，疏運期間加開149列次，東部幹線109列次，西部幹線40列次，23日凌晨0時開放訂票。
今年國慶連假有3天，台鐵宣布，10月7日至11日5天疏運期間，全線將加開各級列車共149列次，其中東部幹線（含南迴線）自強號46列次、莒光號35列次、復興號及區間車28列次；西部幹線自強號34列次、莒光號6列次。
台鐵表示，全線加開、加掛後運能將比平日多8.2%，東線加開、加掛運能較平日增加18.9%，西線加開、加掛運能較平日增加3.6%。
國慶假期車票將於23日凌晨0時開放網路及電話語音訂票，相關車次可至台鐵網站查詢。
針對東部地區疏運，台鐵說，10月8日至10日另加開樹林羅東對號區間快車12列次，並提供新台幣100元優惠票價。
另外，10月7日、8日及10日加開東線4班實名制及2班返鄉自強號專車，身分證U、V及105年8月1日以前設籍花東的民眾可於29日清晨6時於網路訂票，返鄉專車由地方政府另行宣佈訂票事宜。1050921
(中央社)
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