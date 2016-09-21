關心新住民 世界台商會發起捐書活動

世界台灣商會聯合總會今天發起「帶不懂的書回台灣」活動，展現「異鄉人關心異鄉人」的胸懷，讓在台灣新住民閱讀及學習母語，推動新南向政策的人文交流。

世界台灣商會聯合總會，教育文化委員會主委林見松發起「異鄉人關心異鄉人-台商帶一本看不懂的書回台灣」活動，希望台商、僑生，更歡迎旅人加入帶書行列；而世界台商會支持新政府，相信這樣的活動對新政府南向政策中的培育東南亞人才很有幫助。

至於在募集書本數目方面，他進一步表示，希望台灣商會分會的台商大部份人每年回台灣一次，且都帶一本如越南或泰國的外文書，那麼每年應該最少可以有2000本書，除了跟受贈單位合作外，未來也可討論進入各縣市圖書館，讓大家很容易借的到。

世界台商會總會長李耀熊則說目前會員有4萬多人，分布在世界各地，大部分是跨國企業，很樂意號召會員與公司幹部帶書回台。

海華文教基金會董事長吳松柏則是南非僑領，也出面邀請僑生寒暑假返僑居地整理家中的書。

今天記者會包括國民黨立委林麗嬋及民進黨立委鍾佳濱出席，本身為新住民的林麗嬋致詞時表示，閱讀對台灣人很容易，但對新住民及新住民之子，能讀到媽媽母語的書籍並不簡單，她也正在推動捐書活動，希望大家多多響應。

鍾佳濱則指出，他過去在擔任屏東縣副縣長任內，接觸許多新移民，而台灣就是靠著不同時期的移民成長，希望台灣這艘航空母艦繼續承載著不同國家的移民往前航行，也樂意協助推展這項活動。1050921

(中央社)