九九峰走過九二一 自然保留區生機勃勃
南投縣九九峰因九二一地震造成崩塌、絕壁，特殊地景劃為自然保留區，經南投林管處10多年維護，區內野生動植物生態豐富。
位於草屯鎮、國姓鄉、台中市交界的九九峰，經過九二一地震撼動，造成山頭礫石嚴重崩塌，多座原本青翠的山頭變成光禿樣貌，行政院農業委員會依文化資產保存法第49條細則第72條規定，將此地震造成的特殊地景列保護，屬於「自然地景」類別。
農委會林務局將九九峰約1200公頃嚴重崩塌且不易到達的區域，劃為自然保留區，成立「九九峰自然保留區」，由南投林區管理處經營管理，經10多年積極維護，崩塌地植生恢復青翠蓊鬱，且野生動植物豐富。
南投林管處今天表示，九九峰自然保留區已記錄植物112科393種，最著名為台灣特有種的九九峰秋海棠，還有岩生秋海棠、秀柱花、稀有蘭科植物紫花脈葉蘭；鳥類已記錄28科100種，包含藍腹鷴、台灣山鷓鴣；哺乳類動物記錄13目22科32種，有石虎、白鼻心等，另有豐富的兩棲類、爬蟲類、昆蟲類、蜘蛛類。
南投林管處指出，為維護九九峰自然保留區，避免人為干擾，已加強林班巡護及棲地保育，民眾若要進入自然保留區，須向林管處提出申請，而要欣賞九九群峰美景，可由九九峰藝術生態園區進入九九峰森林步道，飽覽九九峰壯觀景色。1050921
(中央社)
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