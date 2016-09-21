台大創創挑戰賽 800萬獎金助圓創業夢

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創業不是夢，台大舉辦首屆創創挑戰賽，不限年齡、職業都可參加，競賽總獎金高達新台幣800萬元，希望協助創業團隊從發想、實踐到產品化，實現自己的創業夢。

台灣大學創意創業中心和創新設計學院聯手打造首屆「創創挑戰賽」，今天舉行啟動儀式，校長楊泮池、台大創意創業中心主任李吉仁、台大創新設計學院執行長郭大維等人出席。

楊泮池表示，台大一直希望學生能有發現問題、解決問題的能力，而不要只是抱怨，因此希望建構一個平台，不只為台大學生，而是為所有台灣學生，都能透過此平台發揮想像力，同時進一步實踐想法。

雖然現在已有很多相關設計、創業等競賽，楊泮池表示，一直辦競賽並不能解決問題，競賽不是結束，競賽完後如何讓想法實踐、產品化才是重點，如果能導入有經驗的人從旁協助，就能讓學生少走很多冤枉路。

李吉仁指出，創業的終極價值在於解決社會面臨的問題，台大創創挑戰賽只是過程，而是希望透過競賽讓大家實踐學習，挑戰賽過程長達7個月，初期希望號召超過500名挑戰者加入，在競賽社群中討論進而組成團隊，再透過構想營、實作營、轉化營等，從設計思考到製造到導入商業模式。

李吉仁指出，挑戰賽不限年齡學歷，只要不是已成立公司者或是曾拿到超過100萬以上創業獎金者，都可以參加挑戰賽，主題包括智慧生活、健康醫療、永續環境、社會文化、食品與農業，每個階段會有不同驗證獎金，最後優勝5隊可獲80萬元獎金，挑戰賽總獎金高達800萬元。

台大創創挑戰賽自今天正式啟動，10月6日開放個人與團隊登錄，開始提案徵件，11月19日公布書面評選結果，之後安排構想營、實作營和轉化營，預計明年4月進行最終決選。1050921

(中央社)