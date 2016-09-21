兆豐案調查報告 立委可看不能公開

金管會主委丁克華表示，由於我國與美國金融監理機關簽有保密協定，有關兆豐案調查內容，僅供金融監理之用，不能公開，並沒有要包庇或隱瞞，但可在秘密會議上給立委看內容。

丁克華今天出席立法院財政委員會，就兆豐銀遭美裁罰一案做專案報告，並備質詢。時代力量立委黃國昌對於金管會在兆豐案調查過程中，多以「機密」為由，不願公開說明調查進度，對此深表不滿，要求金管會給說法。

國民黨立委盧秀燕表示，美國紐約金融署金檢發現，2012年至2014年間，兆豐銀紐約分行有174筆匯往巴拿馬箇朗分行已關閉帳戶的匯款退回，涉及違反洗錢法令，該174筆、共76帳戶有洗錢或逃漏稅疑慮，因此要求金管會及財政部公布匯款紀錄與客戶名單。

對此丁克華表示，金管會海外調查小組返國後，已將獲取資料中的疑點彙整，9月19日、中秋連假後就函送兆豐銀行，要求兆豐銀行2週內說明；至於資料內容，由於我國與美國簽有金融監理備忘錄（MOU），當中有保密協定，相關資料僅供金融監理之用，不能公開，絕對不是要包庇或隱瞞事實。

不過丁克華表示，針對兆豐案，財政委員會將召開秘密會議，屆時可給委員看，「他們也不能公開」。金管會的調查會秉持中性，「看到什麼就查什麼」。1050921

(中央社)