李登輝憶蔣經國對聯 馬英九感受深

前總統馬英九今天出席東吳大學全球徵聯活動，致詞時提到，前總統蔣經國去世時，時任總統的李登輝送了一副對聯，時至今日，他的感受還是很深，不過「深得不太一樣」。

東吳大學中文系舉辦全球徵聯活動，邀請馬英九出題，他拿出102年在高雄漁港時曾寫下的「秋刀出鞘漁民笑」，當時一時無人對出，希望藉由東吳活動，找出好的下聯。

馬英九致詞時，細數自己歷來與對聯有關的經歷，從留學美國時期，一路談到擔任台北市長、總統。其中他特別提到，蔣經國過世時，他看到李登輝送的一副對聯，感受特別深。

李登輝當時署名的對聯是「厚澤豈能忘，四十年汗盡血枯，注斯土斯民始有今日。遺言猶在耳，億萬人水深火熱，誓一心一德早復中原。」

馬英九意有所指地說，那時看到對聯感受很深，現在還是很深，但「深得不太一樣」。

馬英九也提到一個外交故事，當時瓜地馬拉總統被懷疑涉入一個批評者的槍殺案，案子交給國內司法機關，民眾還不相信，不得不送到中南美洲的國際法庭。

馬英九後來到瓜地馬拉訪問，想起在屏東萬丹的經驗，取「紅豆」寓意做了一首打油詩：「紅豆生萬丹，風味甲台灣。睹物思故人，天涯盼君安。」翻譯成西班牙文送給瓜地馬拉總統，「他感動到不行，後來我們跟瓜地馬拉關係特別好，國際關係一定程度上，也是人際關係。」

馬英九認為紅豆在中華文化中很有地位，曾建議屏東萬丹和學校合作。他印象最深刻的是一篇散文，寫到家裡的紅豆田收穫完後，還會有一些多餘的紅豆掉落在田裡，母親會仔細拾起，煮一鍋紅豆湯給孩子吃，那樣的場景讓人感動，就跟國外名畫「拾穗」一樣。

今天記者會後，馬英九特別留下和現場民眾拍照，隊伍排的很長，部分師生要求擁抱，馬英九也有求必應。1050921

(中央社)