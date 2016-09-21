2016彩虹文化祭 周六新竹市站前廣場登場

「2016彩虹文化祭」，24日將在新竹市登場，今年以「ㄋㄧˇ不孤單 我挺ㄋㄧˇ」為主題，希望透過活動讓民眾了解多元性別文化。（紅絲帶提供）

當天活動精采可期。（取自臉書）

台灣紅絲帶基金會等10幾個性別社團及多個友善商家共同舉辦「2016彩虹文化祭」，24日將在新竹市展開，今（21）日舉行記者會邀請民眾參與，讓竹市成為愛與平等接納的多元性別城市。

台灣紅絲帶基金會在2011年以紮根社區營造友善多元城市之目標，於新竹成立第一個友善同志的社區服務暨健康推廣中心－「台灣北區同志服務中心－GisneyLand風城部屋」，希望提供友善的健康服務環境及愛滋防治訊息。

參考了台北、高雄行之有年的同志遊行、公民運動及借鏡名古屋「rise」每年的活動經驗，風城部屋5年前開始推動在地大型多元性別活動，期盼透過豐富的彩虹市集與精采的性別展演，喚起在地及鄰近地區同志及民眾參與，讓多元性別議題能持續在社區內捲動、讓更多民眾認識彩虹文化，種下性別友善的種子。

今年的彩虹文化祭以「ㄋㄧˇ不孤單 我挺ㄋㄧˇ」為主題，希望透過活動讓民眾了解多元性別文化，消弭社會大眾對於同志的刻板印象與錯誤觀念，21日於新竹市政府大廳舉辦啟動記者會，並宣布24日於新竹市站前廣場登場，為本年度彩虹文化祭揭開序幕。

台灣紅絲帶基金會秘書長林頂表示，風城部屋在地經營已6年，以紮根社區營造友善多元城市之目標，歡迎大家參與這次的文化祭。記者會上林頂也和協辦單位人員共舉「挺ㄋㄧˇ不是嘴砲」標語，歡迎民眾周六到新竹一同參與彩虹文化祭。

(中時電子報)