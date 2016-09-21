美擁槍人均17把！ 3％居民握有1.3億支

最新調查顯示，美國佔人口3%的高度擁槍者共有高達1.3億把槍枝。（達志影像/Shutterstock）

美國境內槍枝氾濫問題頻傳，近日在哈佛（Harvard）與東北大學（Northeastern）一篇尚未出版的共同調查中指出，全美約有高達1.3億支槍集中在百分之3的人口手中，平均一人能擁有17支。此外，登記槍枝的人數20多年來下滑3%，但槍枝銷售量卻增加了7,000萬把。

據英國衛報（The Guardian）報導，由兩間知名學府哈佛與東北大學聯合的調查中，指出相當多嚇人的數據。自1994年起，美國全境槍枝銷售量增加了7千萬支，但登記人口卻從25%下滑至22%，人數減少百分之3、但槍枝數量卻反而大增。調查報告寫道，全美現有5500萬名有登記槍枝證件的成人，多數人僅有2至3把手槍，但其中有770萬人，約美國人口的3%，每人持有8至140支大小槍枝不等，總量竟高達1.33億支。

這份新的調查報告還指出，愈來愈多女性申購槍枝，其目的多為「自我防衛」，近年來美國本土的各種槍枝暴力事件頻傳，使得有更多女性選購小型手槍來防身，但研究團隊的專家對此表示無法認同，他們呼籲民眾要正視這些問題，擁槍並不能有效地解決各種暴力事件與危險，反而會增加公眾的恐慌程度，此外，每年高達40萬支被偷竊而未登記的槍枝，更是政府與民間必須解決的重大問題。

目前支持擁槍自由的全美步槍協會（National Rifle Association）尚未對此調查發表意見，但國家槍枝運動協會（National Shooting Sports Foundation）發言人麥可（Mike Bazinet）對此表示質疑，「真的嗎？3%的美國人握有半數的槍械？會不會太離譜了？但換句話說，擁槍人數減少，不也表示槍枝控管正在呈現效果嗎？」哈佛大學研究團隊更表示，此調查尚未結束，下一步他們將對那百分之3的「高度擁槍人群」，以及每年境內被偷竊與走私至國外的「黑槍」數量，預計在2017年秋天出版調查報告。

(中時電子報)