美要台灣不可發展低空衛星？國研院：僅提醒「審慎小心」

福衛五號飛行模擬圖。(圖／國家實驗研究院提供)

台灣第一顆自主研發衛星「福衛五號」發射時間一延再延，立委黃國書今更在立法院更爆料，指出美方要求台灣不要發展低空衛星，國家實驗研究院解釋說，日前AIT（美國在台協會）的確派人提醒台灣，「飛行高度500公里以上、載重300公斤以上」的衛星涉及敏感科技，因此要「審慎小心」。

「福衛五號」原排定10月下旬發射，但負責發射的美國太空探索科技公司SpaceX，9月初進行靜態點火測試時發生爆炸，國家實驗研究院副院長王作臺指出，因為火箭爆炸原因尚未查出，所以確定福衛五號發射時間會延期，可能的發射時間為今年底、明年初。

根據合約，雙方都可各延後發射6個月，也就是說原本就有約一年多的不確定性，目前美方違約不到一個月，太空中心本可求償，以每逾期一個月求償合約價的1.25%，不過最多僅可求償10%、約7000多萬，若逾期達8個月，太空中心就有放棄該合約的選擇權。

至於黃國書提到美方要求台灣不要發展低空衛星，王作臺表示，AIT的確有派人到國研院，提醒台灣要了解國際現實，因「飛行高度500公里以上、載重300公斤以上」的衛星，涉及彈道飛彈技術，具有國際組織「MTCR」（導彈及其技術控制制度）的相關規範，而台灣並非該組織的成員，因此要「審慎小心」，但樂觀看待台灣一切的科技發展。

(中時)