與保險員勾結 敏盛醫院副院長詐千萬保金
桃園敏盛醫院61歲副院長李威傑，6年前開始，涉嫌與50歲的女保險業務員何碧雲勾結，以每次10萬元的代價，將7名要進行非符合保險理賠範圍、且無健保給付的自費手術病患診斷書，改成可受理賠且有健保給付的手術項目，並由何女教導病患如何應付前來查對的保險員，總計共詐領保險金4666萬960元。
桃園地檢署指出，7名病患實際上是進行大腸鏡檢查、胃鏡、減肥手術和無須住院的癌症化學電療等項目，但李威傑卻將診斷證明書寫成胃潰瘍、橫膈膜疝氣、十二指腸息肉、胃亞全切除等內容，藉此收取每次10萬元的代價金，何女在詐領保險金後再從中收取10萬至數十萬不等的金額。
除此之外，何女也和高雄林克臻婦產科診所的50歲院長林克臻，及45歲女保險業務員袁若榛勾結，將4名病患帶至該診所，進行自願性剖腹、非因疾病摘除子宮和結紮等手術，並以10萬元酬勞，讓林克臻開立成子宮肌瘤、骨盆腔沾黏、產前出血、子宮肌腺症等診斷書，藉此詐領保險金1326萬9313元。
但檢警昨前往北中南醫院展開搜查，並將李、林兩醫師和何、袁兩女及掮客保戶依詐欺、偽造文書等罪移送法辦，李威傑和林克臻目前仍在桃園地檢署接受偵訊，目前仍在調查其他與業者勾結的醫院。
(中時)
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