MLB》又和對手說再見 印地安人分區封王M6
克里夫蘭印地安人在21日靠著蓋爾(Brandon Guyer)代打敲出再見安，以2比1氣走堪薩斯皇家，這已是印地安人本季第11度和對手說再見，目前在美聯中區領先排名第2的底特律老虎7場勝差，分區封王魔術數字「6」。
印地安人在3局下靠著C.山塔納(Carlos Santana)的陽春炮先馳得點，但5局上皇家追平比數，兩隊維持1比1僵局直到9局下，印地安人在2出局二、三壘有人時換蓋爾上場代打，一棒敲出左外野方向的再見安打建功。
此役印地安人和皇家先發湯姆林(Josh Tomlin)、沃奎茲(Edinson Volquez)同樣都是主投6.2局失1分，無關勝敗，安卓米勒(Andrew Miller)後援1.2局無失分，拿下本季第9勝。
在老虎同日以8比1擊敗雙城後，印地安人在美聯中區還領先達7場勝差，距離暌違9年的分區封王「M6」，而去年拿下美聯中區冠軍的皇家，目前排在第3，落後印地安人10.5場勝差，幾乎無緣分區王座。
(中時電子報)
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