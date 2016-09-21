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黨產委員會出招 國民黨在永豐銀存款只准存不准領

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國民黨開五億支票付薪水 顧立雄：帳戶只能進不能出
不當黨產處理委員會主委立雄召開記者會。（王爵暐攝）
國民黨5.2億台支 黨產會要求清償提存
行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄（圖）21日表示，國民黨在條例公布後開立10張、共5.2億元台支，已有1張兌現，黨產會已要求，國民黨未來若要兌領其他9張支票，台銀應清償提存。中央社記者王飛華攝 105年9月21日

媒體報導，《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》生效後，國民黨於隔天開立10張、每張面額5200萬元，總共5億2000萬元的支票，準備應付未來十個月的黨工薪水。對此，不當黨產處理委員會主委顧立雄說，條例8月10日就生效，國民黨提領行為恐傷害未來不當黨產移轉為國有財產的權利，所以委員會將通知永豐銀行，「只准存入，不准提領或匯出」。

顧立雄指出，據委員會調查，國民黨確實在永豐銀行設有一個帳戶，在條例通過後隔一天，從帳戶內9億多元提領5億2千萬元，並分成10張台支支票，以永豐銀行為發票人，台灣銀行為付款人。

查核資料顯示，其中一張支票在8月30日兌現後，在9月1日分別匯入郵局及100多人的薪資帳戶；委員會有函請國民黨解釋，但周一接到回覆，指金額是在8月11日提領，比黨產會成立時間還早，所以黨產會無權規範。

但顧說，條例8月10日就生效，並推定黨費、政治獻金、競選補助款及孳息以外的財產屬於不當，國民黨舉動恐傷害未來不當黨產移轉為國有財產的權利，所以委員會決議，將通知永豐銀行，只准存入，不准提領或匯出。

顧也說，由於台灣銀行為其他9張支票的付款人，委員會也會通知台銀，一旦有人持支票兌領，台銀要將應付票據做清償提存，非經黨產會同意，提存戶的所有權人不得領取，相關決定已送達永豐銀、台銀。

(中時)

關鍵字：委員會黨產國民黨銀行永豐
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