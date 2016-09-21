釐清國民黨附隨組織 10/7首場聽證會

行政院不當黨產處理委員會發言人施錦芳今天表示，委員會決議在10月7日召開首場聽證會，釐清中央投資股份有限公司及欣裕台股份有限公司是否為中國國民黨的附隨組織。

施錦芳上午召開記者會表示，聽證會所要釐清的爭點有三項，包括一、中投與欣裕台是否為國民黨的附隨組織；二、兩家公司的董事及監察人陳樹等5人所持有的股權，是否受國民黨信託而持有；三、這兩家公司的股權是否屬於國民黨不當取得的財產，是否應移轉為國有、地方自治團體或原持有權人所有。

施錦芳表示，聽證會邀請當事人中投、欣裕台及國民黨，利害關係人為中投及欣裕台的董監事。證人有國民黨行管會主委邱大展、國民黨、中投及欣裕台的簽證會計師，以及政府機關代表及專家學者，昨天已寄發通知書。23日下午4時也將開放30位民眾報名旁聽，相關資訊公布在行政院電子公報。

黨產會主委顧立雄表示，委員會在聽證會聽取各方意見後，會做出綜合判斷。目前不清楚當事人是否會到場，但不會因為當事人缺席而無法聽證。

此外，對於票券金融商業同業公會函詢黨產會，擔心票券效果受到「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」影響。

施錦芳說，票券金融公司在條例施行前，只要是經過正常授信程序所簽訂的約定書，可在現行額度範圍內繼續展期，相關權利不受影響，但建議票券金融公司及相關銀行提供相關契約書、擔保品明細等書面資料給黨產會備查，以避免未來認定爭議。1050921

(中央社)