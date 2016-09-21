吳敦義抵紐約 展開3週訪美行程
前副總統吳敦義伉儷今晚抵達紐約，展開3週訪美行程。吳敦義此行主要參加23日在波士頓召開的全美台灣同鄉聯誼會年會並發表演講，紐約期間將會見僑胞及參觀911紀念館。
駐紐約台北經文處長徐儷文、副處長陳豐裕、國民黨美東支部常委王能、僑務委員童惠珍、僑領孫運悌、黎潔瀅及數十位僑胞等晚上前往甘迺迪國際機場接機。看到僑胞舉紅布條熱情歡迎，吳敦義連連說「都是老朋友」，謝謝大家。
王能表示，國民黨面對世代交替、黨產與內部團結等嚴厲挑戰，期盼吳敦義此行鼓舞海外藍營士氣，指引黨員未來方向。
紐約是吳敦義訪美之行第一站。明天他將訪問紐約佛光山道場，晚上在法拉盛飛越皇后會見台僑。22日，參觀911世貿國家紀念博物館，下午拜會中華公所主席蕭貴源，晚上在華埠喜運來與傳統僑社餐會。
緊接著，吳敦義23日將赴康乃狄克州拜會旅美鑑識專家李昌鈺博士。再轉往波士頓，出席全美台灣同鄉聯誼會在波士頓舉行的第39屆年會。
另外，國民黨副主席郝龍斌也於今晚抵紐，並將於23日一同出席全美台灣同鄉聯誼會年會。
結束紐約及波士頓行程後，吳敦義還將轉往休士頓、舊金山和洛杉磯等地。1050921
(中央社)
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