曾讚揚賓拉登 美列紐新炸彈客十大罪狀
美國檢調人員今天以10罪狀，起訴紐約與新澤西週末連環爆主嫌、阿富汗裔男子，其中包括使用大規模殺傷性武器、自我吹噓是聖戰士，還要求殉教，以及曾讚揚賓拉登等。
美國聯邦官員指控，紐、新爆炸案主嫌拉哈米（Ahmad Khan Rahami），在電子海灣（eBay）購買炸彈原料，並自拍試爆自製爆裂物的影片，在他的身上還發現有本日誌，詳述他對美國在阿富汗、伊拉克、敘利亞和巴勒斯坦「屠殺」聖戰士的滿腔怒火。
7歲移民美國的拉哈米在日誌中寫道：「憑真主阿拉的旨意，炸彈爆炸聲將響徹大街，槍殺員警，壓迫你的人去死吧。」拉哈米被捕時，他一直隨身帶著這本日誌。
拉哈米昨天在新澤西州林登市（Linden）與警駁火後被捕，他身體有多處槍聲。
紐約市警察局長歐尼爾（James O'Neill）透露，他傷勢嚴重，但情況穩定，警方尚無法對他展開調查工作。
來自紐約和新澤西的聯邦檢察官各以4罪狀和6罪狀，對他進行起訴。
除涉嫌在曼哈頓切爾西區（Chelsea）放置炸彈、並於10日晚間引爆造成31人受傷外，檢方還指控他在新澤西州商家放置管式炸彈，儘管炸彈於11日上午引爆，所幸沒有造成任何傷亡。
拉哈米還被控在切爾西另外放置一枚高壓鍋式炸彈，所幸並未引爆；他還被控在新澤西州伊利沙白（Elizabeth）火車站安置數個裝置，警方出動機器人拆除炸彈時，其中一枚還不慎引爆。1050921
(中央社)
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