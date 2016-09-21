婦人噁心嘔吐 急性青光眼作祟

我要評比

1名70多歲的陳姓婦人在家突然感到噁心嘔吐，並伴隨有劇烈頭痛，卻檢查不出病因，由於她有視力糢糊情形，最後診斷出急性青光眼作祟。醫師建議40歲以上民眾每年至少作1次眼科檢查。圖為示意圖。中央社記者江俊亮攝 105年9月21日

70多歲的陳姓婦人在家突然感到噁心嘔吐，並伴隨有劇烈頭痛，卻檢查不出病因，由於她有視力糢糊情形，最後診斷出急性青光眼作祟。

嘉義基督教醫院今天表示，陳婦因噁心嘔吐，家人原以為她罹患急性腸胃炎，半夜送醫急診，但內科醫師做完所有檢查、抽血及電腦斷層影像，都未顯示出任何異常。

由於患者雙眼相當紅，且指稱有視力糢糊現象，經眼科醫師會診後，發現她右眼的眼壓竟高達85毫米汞柱（一般人小於30毫米汞柱），經眼科顯微鏡檢查後，診斷為罹患「急性隅角閉鎖性青光眼」。

經眼科醫師緊急給予藥物治療後，隔天再施予虹膜雷射穿孔治療，讓患者病情獲得控制，也緩解頭痛、噁心等症狀。

嘉基眼科醫師傅柏元表示，成年人原發性青光眼可分為「隅角開發性」及「隅角閉鎖性」。「隅角閉鎖性青光眼」好發於東方人身上，西方國家相對少見。

他說，東方人好發隅角閉鎖性青光眼，主因為東方人眼球較小，前房較狹窄，年紀漸長之後，白內障形成，導致水晶體變厚，使得眼球內的房水排出通道阻塞，進而造成眼壓升高。

傅柏元提醒民眾，單側眼睛突發性視力糢糊、畏光、紅眼、頭痛、眼球脹痛，且伴隨噁心嘔吐等症狀，可能是青光眼症狀，卻經常被當成腸胃炎甚至偏頭痛治療，以致延誤治療時機。

他說，隅角閉鎖性青光眼的治療，目前大致可以分為藥物、雷射及手術，治療的選擇性相當多，建議超過40歲以上 的民眾，每年至少作1次詳細的眼科檢查，定期量眼壓，早期發現，早期治療。1050921

(中央社)