台中爵士音樂節月底登場 首創爵士列車
台中爵士音樂節將從30日起登場，今年首次規劃爵士列車計畫，包下車廂邀請樂團與樂迷同歡，一度傳出台鐵不准在車廂演奏，經台中市文化局溝通，已可順利演出。
邁入第14屆的台中爵士音樂節將從9月30日起到10月9日在台中市民廣場、草悟道、清水區公所前廣場、大里運動公園及豐原田心公園登場，今年主題呼應首張爵士唱片發行100週年紀念，以「百年爵起」為主軸，邀請逾10個國家的爵士樂手演出54場。
台中市副市長林依瑩與台中市文化局長王志誠上午在台中市政府台灣大道市政大樓召開記者會，一起宣布爵士音樂節開跑。
林依瑩指出，今年爵士音樂節較往年提前1個月舉行，剛好秋天提早來臨，天氣良好，台中爵士音樂節已是國際活動，有些樂團還主動來台演出，今年最大的亮點是「爵士列車」活動，樂團與樂迷將一起搭乘火車南下台中市參加活動。
文化局指出，這次主辦單位特別包下9月24日下午1時從台北開出的自強號列車的第10節車廂，預定當天下午3時18分抵達台中市，並由Wilson爵士樂團搭乘火車到台中，在台中時還有快閃演出，並有20名民眾同車參與體驗。
由於傳出台鐵擔心在車廂中演奏會影響其他車廂的旅客，而不准樂團在車廂中演奏，文化局指出，經與台鐵持續溝通後，台鐵已同意可以在車廂中演奏，爵士列車可望順利登場。1050921
(中央社)
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