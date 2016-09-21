象龜小蘇翹家 女警細心尋獲

高市苓雅區1家水族館巨型蘇卡達象龜日前走失，高雄市警察局苓雅分局三多路派出所女警黃威淇（圖）接獲協尋報案，調閱監視器細心清查，20日循線尋獲，歸還原主，讓店家感激不巳。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 105年9月21日

高市苓雅區一家水族館巨型蘇卡達象龜日前走失，高雄市警察局苓雅分局三多路派出所女警黃威淇接獲協尋報案，調閱監視器細心清查，昨天循線尋獲，歸還原主，讓店家感激不巳。

黃威淇19日下午受理轄區四維、河北路口水族館吳姓店員報案。店員指出店內綽號「小蘇」的巨型蘇卡達象龜，長50公分、重30公斤，市價新台幣近40萬元，下午自行推開水族館大門，一去不返。

吳姓店員表示，「小蘇」天性活潑聰明，趁下午店員在打掃未注意之際，自行推開店家玻璃門外出。該隻象龜今年14歲，店家已飼養多年，對「小蘇」已有深厚感情，「小蘇」走失，讓店家十分擔心，於是請警方協尋。

黃威淇受理報案後感同身受，於是與同仁調閱附近監視器發現，「小蘇」上街後不僅知道要沿路邊爬行比較安全，甚至過馬路時，會等到沒有車經過才通行，經過調閱沿線上百台車輛，一一致電詢問往來車輛車主，並過濾「小蘇」爬行動線，得知「小蘇」被一名善心民眾發現，載往高市仁武區附近農場暫時保管，並準備送往動保處飼養。

三多所長陳國文即指派巡佐嚴慶忠、警員鄭至辰、黃威淇前往仁武一處農場將象龜帶回，有趣的是，「小蘇」生性活潑加上體型巨大，讓員警在載「小蘇」回來過程沾滿一身泥，但看到店家和「小蘇」的溫馨重逢，讓黃威淇等員警覺得非常欣慰。1050921

(中央社)