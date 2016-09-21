陸經濟趨穩英脫歐疑慮減 亞企信心升

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湯森路透／歐洲工商管理學院（Thomson Reuters/INSEAD）調查顯示，7月至9月的亞洲企業信心略升至5季以來新高，主因中國大陸經濟緩步回穩，英國脫離歐洲聯盟（EU）疑慮減緩。

路透社報導，但企業仍認為，美國共和黨候選人川普可能當選總統，能源價格也是關鍵風險，政策上可能仍有不確定性。

這份湯森路透／歐洲工商管理學院亞洲企業信心指數（Asian Business Sentiment Index）呈現118家公司對未來6個月的展望。本季調查發現，企業信心指數從上季的67略升至本季的68，為去年12月創下4年低點後，連續第3季升高。

這份指數若超過50，意味對前景感到樂觀。

歐洲工商管理學院的新加坡經濟學教授法塔斯（Antonio Fatas）表示：「中國的風險看來較可處理了，英國脫歐也尚未導致全面性的風險，所以有人認為危機可獲控制。」

這份指數2009年起發布，首年指數為45，之後多在60至70之間盤旋。1050921

(中央社)