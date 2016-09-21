陳水扁88年遭控誹謗 逾追訴期獲不起訴

前總統陳水扁在民國88年競選總統時，曾由競選副總幹事羅文嘉召開記者會，指控時任立委邱創良涉彰銀超貸案，因此被控誹謗，但此案已超過追訴時效，台北地檢署今將兩人不起訴處分。

陳前總統在88年首次競選總統時，曾由羅文嘉召開記者會，指控邱創良利用特權向銀行關說施壓，涉嫌彰銀超貸案，導致當天晚報爭相報導，且此內容還另刊於「陳水扁總統競選網站」，下標「每個人都被國民黨A了3萬元」。

北檢指出，邱創良事後不滿提告，但隔年陳水扁當選總統，在任期內除內亂、外患罪外，非經罷免或解職不受刑事上訴追而暫時簽結，加上此案已於96年1月2日超過追訴時效，北檢今天偵結，將2人不起訴處分。1050921

(中央社)