曾銘宗告發兆豐 政院：部會首長難辭其咎

行政院發言人童振源今天表示，金管會及財政部分別負有金融監理及公股管理的責任，部會首長對於兆豐銀行遭美重罰是難辭其咎，但責任輕重還須判斷。

前金管會主委曾銘宗上午向監察院提出告發，請監院調查兆豐案。曾銘宗表示，因兆豐事件外界一再泛政治化、模糊焦點，為儘速釐清事實，以昭公信，他今天檢具「告發書」，向監察院提出告發，請其儘速介入調查。

童振源表示，行政院督導小組已要求全面清查兆豐紐約分行與巴拿馬兩分行於2012年至2014年所有交易資料，以徹底釐清事實真相。

至於相關部會在兆豐案中的督管責任，童振源指出，行政院督導小組目前也正在調取檔案文件及約詢相關人員進行釐清。督導小組認為，金管會及財政部分別負有金融監理及公股管理的責任，部會首長對於兆豐遭美重罰是難辭其咎，但責任輕重仍必須依據事實，以及部會主管法令規定、業務權責、首長任期長短來判斷，一旦做出結論，會儘速對外公佈，向國人清楚說明。1050921

(中央社)