曾銘宗告發兆豐 政院：部會首長難辭其咎
行政院發言人童振源今天表示，金管會及財政部分別負有金融監理及公股管理的責任，部會首長對於兆豐銀行遭美重罰是難辭其咎，但責任輕重還須判斷。
前金管會主委曾銘宗上午向監察院提出告發，請監院調查兆豐案。曾銘宗表示，因兆豐事件外界一再泛政治化、模糊焦點，為儘速釐清事實，以昭公信，他今天檢具「告發書」，向監察院提出告發，請其儘速介入調查。
童振源表示，行政院督導小組已要求全面清查兆豐紐約分行與巴拿馬兩分行於2012年至2014年所有交易資料，以徹底釐清事實真相。
至於相關部會在兆豐案中的督管責任，童振源指出，行政院督導小組目前也正在調取檔案文件及約詢相關人員進行釐清。督導小組認為，金管會及財政部分別負有金融監理及公股管理的責任，部會首長對於兆豐遭美重罰是難辭其咎，但責任輕重仍必須依據事實，以及部會主管法令規定、業務權責、首長任期長短來判斷，一旦做出結論，會儘速對外公佈，向國人清楚說明。1050921
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。