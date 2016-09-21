立委：勞工颱風假出勤 比照公務人員
民間團體今天指出，有92%的專櫃銷售人員在颱風期間必須上班，卻有78%沒有任何津貼，要求應將颱風假入法；民進黨立委鍾孔炤說，將提勞基法修法，颱風假出勤比照公務人員。
民主進步黨立委鍾孔炤、林靜儀以及台灣青年勞動九五聯盟、專櫃暨銷售人員公會上午在立法院舉行記者會。青年勞動九五聯盟理事陳曉雯表示，上週莫蘭蒂及馬勒卡颱風接連襲台，根據他們所做問卷調查，有92%專櫃人員在颱風期間必須上班，其中78%勞工完全沒有任何交通、誤餐津貼。
陳曉雯表示，在颱風期間民眾「不看電影不會死、不叫披薩不會死」，但要是有人因此要上班的話，可能發生意外死亡，因此這次訴求是雇主不得要求員工於颱風天出勤，而各大百貨在地方政府公告停止上班時，均不應營業。
林靜儀表示，雖然勞動部訂有「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，但卻沒有任何強制力與罰則，台灣面對極端氣候，像颱風這樣的天災發生時，要減少災害，「颱風天不是假期」，而是大家減少災難的概念；也將與勞動部討論要如何明確規範哪些工作在颱風期間不該上班。
鍾孔炤則說，針對勞工在颱風天的出勤辦法，上會期他已提出增訂勞動基準法第40條之1條文草案，比照公務人員辦理，希望透過法律明文規範，讓勞工能正常支薪；目前法案已由院會交付社會福利及衛生環境委員會，將盡快排案審查，「給勞工公平的待遇，勞工值得更好」。1050921
(中央社)
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