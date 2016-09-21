用藥怪事一籮筐 塞劑發泡錠全吞下肚

吃藥不看標示，當心吃出問題。藥師許嘉芬今表示，曾遇過一名阿嬤，看到錠狀藥物就認為是「用吞的」，不僅將塞劑、發泡錠通通吞下肚，還反問吞起來怎麼「卡卡的」，嚇壞藥師。

衛福部食藥署日前針對1070名20歲以上民眾進行「用藥行為調查」，發現有6成民眾會自行購買指示藥或成藥，但購買藥品時，僅4成民眾會詢問藥師，另有2成民眾憑過去經驗吃藥，超過1成民眾吃藥根本不看標示，且多數都是65歲以上長者。

吃藥不看標示恐有傷身疑慮，亞東醫院藥師許嘉芬今天表示，曾遇過一名20多歲年輕人，習慣診所開藥會分裝成多個小包裝，一次吞一包，認為大醫院也是如此，因此沒看標示就整整吞了3天份、21顆咳嗽藥，恐造成肝、腎過大負擔。

不只如此，許嘉芬還曾遇過一名阿嬤，凡是看到錠狀藥物就認為是「用吞的」，竟將塞劑、發泡錠全部吞下肚，還打電話問藥師，怎麼吞起來「卡卡的」，嚇得藥師趕緊勸阿嬤別再吞了。

食藥署藥品組科長黃琴喨說，許多民眾習慣「憑感覺」吃藥，今天嚴重一點就多吃幾顆，恐有藥害風險，調查發現，民眾最常到藥局購買的藥物以止痛藥、綜合感冒藥、胃藥最多，風險都很高。

黃琴喨以綜合感冒藥為例，部分感冒藥含有抗組織胺成分，吃了可能產生嗜睡副作用，民眾如吃藥後開車恐怕會有安全疑慮，呼籲民眾還是詢問藥師再用藥。1050921

(中央社)