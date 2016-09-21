創業難 成功機率不比搶銀行高
創業成為現代年輕人的夢想之一，台灣矽谷創業家協會理事長趙式隆今天表示，創業成功的機率不見得比搶銀行高，錯一個部分就可能全部0分。
台灣大學創意創業中心和創新設計學院聯手打造首屆「創創挑戰賽」，今天舉行啟動儀式，校長楊泮池、台大創意創業中心主任李吉仁等人出席，同時邀請台大校友、台灣矽谷創業家協會理事長趙式隆分享 。
趙式隆表示，創業很像搶銀行，不但要有好的計畫、好的團隊，還要有執行力和機動力，即使成功後還是有可能被黑吃黑，創業成功雖然可以美夢成真，有錢、有名、還可以自我實現，但也很可能失敗，創業成功的機率不見得比搶銀行高。
曾多次在創業競賽中獲獎的趙式隆指出，參加創業比賽，市場就是最大的評審，以前在學校都是加法思維，就像考卷有10題，即使1題不會，還是有90分，但在外面創業，只要錯一個部分可能就是0分，這次台大創創挑戰賽拉大格局，邀請大家一起加入，更提供許多關鍵資源，能幫助新創團隊累積更多實戰經驗。
李吉仁表示，創創挑戰賽的終點不是設計，而是市場價值，希望鼓勵年輕人找到創業機會，參賽隊伍不只從過程中驗證創業的想法，還要動手實作，優勝者不只能獲得創業獎金，還有機會前進美國矽谷，連接國際資源，去看看大市場的經驗。
楊泮池也表示，過去台大曾送校內新創團隊到矽谷培訓，學生曾當面告訴他「到了矽谷才知道世界有多大」，也啟發創業要以全世界為目標，不能只想著台灣2300萬人，在矽谷培訓期間，也幫助新創團隊的想法更務實，更進一步產業化。1050921
(中央社)
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