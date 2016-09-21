高普考放榜 考生開心打電話報喜
公務人員高普考今天放榜，平均錄取率9.47%，創24年來新高。不少考生到國家考場看榜，有人看到自己上榜，雀躍不已，第一時間打電話向家人報告好消息；也有落榜考生難過落淚。
民國105年公務人員高等考試三級考試暨普通考試上午放榜，總錄取6292人（高考三級3486人、普考2806人），平均錄取率9.47%（高考三級10.36%、普考8.55%），創24年來新高。
考選部上午在國家考場舉辦高普考放榜典禮，考試院副院長高永光說，高普考不好考，有人考到64歲，沒考上不要氣餒，少子化問題目前不會改善，錄取率可能會再稍微提高。
考試院副院長暨典試委員長高永光點榜後，隨後由工作人員貼榜，不少考生到現場，在榜單中找尋自己的名字。
榜單貼出後，第一個衝上前看榜的葉智豪，看到自己是高考一般民政類科的榜首，相當開心，並與高永光合影。
葉智豪說，他畢業於輔仁大學，今年25歲，之前在公家機關擔任替代役，覺得環境不錯，趁著年輕決定報考公職；他不擔心年金改革。
「姐啊，我上了，超爽的，真的啦，我拍照給你看」，去年畢業於台北大學不動產與城鄉環境系的陳姓民眾，第一次參加高普考就考上地政類科，在榜單上看到自己名字，雀躍不已。
陳姓民眾表示，大學畢業後在地政機關擔任約聘僱，因聘期已屆，考量地政在業界起薪不好，因此決定報考公職，利用2、3個月時間專心準備，很開心第一次就考上。他不會擔心年金改革，「本來就應該改」。
因為在家坐立難安，直接到國家考場看榜的鍾姓女子，看到榜單有自己的名字，開心的與榜單合影留念。
鍾女說，她今年22歲，畢業於中興大學林業技術學系，因為有興趣，想做自己喜歡的事，決定報考；今年初開始準備，沒有補習，很開心能考上。1050921
(中央社)
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