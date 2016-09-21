賣折扣禮券延遲交付 被害人控詐欺
買禮券遇到詐騙？！徐女4年前在豐原經營童品店，累積了不少忠實客戶 ，去年起她開始兼賣折扣禮券，以平均85折優惠，吸引民眾下訂，不料今年初陸續傳出延遲交貨，徐女除行蹤不定，童品店也歇業，多名少婦認為被騙，組成自救會，上午有10多名成員到市議員謝志忠服務處開記者會，揭露遭騙經過。
謝志忠表示，據他了解，購買全聯禮券，頂多1.2%折扣，徐女以平均85折吸引被害人購買，並告知對方需先付款，等貨到再通知，多位少婦先買了一批，也順利取貨，但之後又付款追加，徐女都以供貨不穩為由，無法按時兌現，目前參加集體提告人數有61人，各購買3750元到數萬元不等，金額合計1238萬元。
被害人林小姐說，徐女以單親媽身分，自己要扶養2幼子，博取別人同情，去年4月推出全聯禮券8折優惠，她付8千元，拿到1萬元面額，後來覺得很划算，就向親友揪團，共訂購2、30萬元，並且預先付款，後來徐女向她聲稱「上游供應商延期交貨，自己要顧孩子，還要工作很忙。」以各種說詞話術拖延交付禮券。
另名被害陳女表示，第一次她付6萬8千元，一周後拿到9萬元禮券，等於是打了75折，取貨時徐女告知她，隔周會再來一批8折的，她揪親友集資，預付30多萬款項，從此就沒再拿到禮券了！
從事建築業的葛先生說，她與徐女已逝丈夫是同事關係，因同情徐女獨自扶養2子，投資220萬元經營禮券買賣生意，這麼信任她，卻捲進詐欺疑雲，徐女還向她哭訴「錢都被供貨商扣住，不得已向地下錢莊借錢周轉。」他認為這個說法不可信，「如果被上游騙，應跟其他人集體提告，不應自己一人面對。」
豐原分局偵查隊副隊長鐘劍貴表示，今年起接獲新北、台中、高雄、屏東轉報遭徐女詐欺案，透過實體店面、Line群組、臉書社團購買禮券或投資，共有6人被騙3千至數百萬元不等，7月間通知徐女到案說明，她僅稱「周轉不靈，交貨延期。」訊後以詐欺罪嫌函送地檢署偵辦。
(中時)
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