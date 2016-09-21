樂天也想搶 四隊補強鎖定陽岱鋼

陽岱鋼季後將取得自由球員資格，成為各隊追逐的對象。（本報資料照）

東北樂天金鷲2013年奪得日本一後，隨後連同今年在內，已連三季淪為B段班，而今年季後可能有多位好手成為自由球員，樂天為力拚下賽季重返榮耀，已在緊鑼密鼓準備大肆補強，據日媒報導，在這波自由球員市場中，獲得評價最高右打者的我國旅日好手陽岱鋼，也是他們的目標之一。

陽岱鋼近期因右肋骨骨折高掛免戰牌，但日前爆出火腿球團明知他有傷，卻仍繼續派他上陣，影響雙方關係，效力日本火腿已邁入第11年，今年季後將取得自由球員資格，日前已有讀賣巨人、阪神、軟銀都表達網羅意願，如今近年戰績不佳的樂天，也想加入搶人行列。

日媒《Sponichi Annex》指出，樂天放眼明年球季，今年季末首要目標直指西武王牌岸孝之，另外洋將惠勒(Zelous Wheeler)、阿瑪多(Japhet Amador)極可能留用，球團打算再從自由市場找尋強力右打，包括陽岱鋼、中日龍平田良介、歐力士系井嘉男都是選項，其中曾在2013、2014年拿下盜壘王，有過單季25發全壘打紀錄的陽岱鋼，獲得最高評價。

目前樂天球團僅表示，會考量全部可能性，為不落人後做足準備，若陽岱鋼真的加盟樂天，將是繼林英傑、林恩宇、宋家豪後，第4位台灣籍的選手。

(中時電子報)