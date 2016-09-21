台中霧峰女棄嬰 生母為越南逃逸外勞

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1名趙姓越南籍逃逸女外勞（右），日前將她所生約1週大的女嬰棄置在台中霧峰區四德路的福德祠，警方調閱監視器並積極查訪，在昨天晚間將趙女拘提到案。中央社記者廖壬楷攝 105年9月21日

一名趙姓越南籍逃逸女外勞，日前將她所生約一週大的女嬰棄置在台中霧峰區四德路的福德祠，警方調閱監視器並積極查訪，在昨天晚間將趙女拘提到案。

台中市警局霧峰分局四德派出所13日晚間接獲民眾報案，有一名女嬰被棄置於霧峰區四德路376巷福德祠前，女嬰被放設在紙提袋裡，身上包裹1條粉紅色包巾，經檢查女嬰臍帶已掉落，醫院初步判定女嬰大約出生1週以上時間。

警方調閱監視影像，發現女嬰遭棄晚間有一名女子騎電動腳踏車，將裝有女嬰的紙袋棄置在福德祠，隨即騎車離開。經積極查訪，發現棄置女嬰的女子躲藏在一處出租民宅內。

昨天晚間，埋伏員警見女子外出立即上前盤查，清查後發現趙女是移民署通報的越南籍趙姓女逃逸外勞，並在她的住處查獲棄嬰時所騎乘的電動腳踏車、外套、鞋子等證物。

趙女向警方供稱，今年1月來台工作時才發現懷有身孕，擔心雇主發現後遭遣返，所以在6月間逃逸，而9月初產下女嬰後，因擔心無力照顧，才將女嬰棄置在福德祠。警方訊後將趙女移送移民署台中專勤隊併案函送台中地檢署偵辦。1050921

(中央社)