改推產銷履歷 吉園圃標章擬逐步退場
吉園圃標章曾爆發過被濫用及農藥殘留等爭議，今年仍編列相關預算。農委會主委曹啟鴻在立法院表示，因涉及產銷班眾多，擬採階段性退場，明年起將朝產銷履歷認證標章方向發展。
立法院經濟委員會今天安排農委會進行業務報告，曹啟鴻率幕僚與會報告及備詢。
民進黨籍立委高志鵬及陳明文質疑，曾爆發過被濫用、未經農藥殘留檢驗通過，就自行印製使用的吉園圃標章，是否仍要跟CAS台灣優良農產品、TAP產銷履歷農產品、台灣有機農產品等另 3個標章同時使用？
曹啟鴻表示，今年還有編列預算補助吉園圃標章的使用，但是明年起將輔導相關產品升級往產銷履歷認證標章方向走。
曹啟鴻幾次發言都傾向採循序漸漸進方式改變，不認同一上任就立即捨掉吉園圃，要考量使用者的輔導升級。
其實2014年10月間，農委會為了因應吉園圃安全蔬果標章屢傳濫用，又被舉證屬實，原先規劃2019年6月15日停用，但要先輔導2127個使用吉園圃安全蔬果標章的產銷班加入有機標章、產銷履歷行列。
前農委會主委陳保基當時也說，他於行政院院會檢討各種檢驗標章時提出停用的建議，原因是考量「吉園圃是GHP（食品良好衛生規範），不好有標章；所以建議改為持續推動、轉做追溯系統或產銷履歷。」
此外，農委會過去就說明，吉園圃安全蔬果標章推廣已20年，使用的產銷班很多，為免立即停用引發農民恐慌，且「吉園圃安全蔬果標章管理作業規範」也需要修改，因此規劃階段性退場作業較妥。
農委會農糧署署長陳建斌強調，目前難以訂定吉園圃標章何年退場，但會循序漸進輔導相關農產升級管理，朝使用產銷履歷認證標章發展。1050921
(中央社)
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