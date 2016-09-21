聯準會何時升息？ 投顧：年底機率高
富蘭克林投顧指出，由於美聯準會官員對於9月升息的看法分歧，加上貨幣市場基金的新規即將上路，削弱聯準會本次會議升息的可能性，但將釋出年底升息訊號。
富蘭克林投顧表示，3個月期美元倫敦銀行間同業拆借利率（Libor）急速飆升至2009年來高檔，短期流動性風險上升。美日兩大央行利率會議召開前夕，美元自7週高點回落，黃金期貨價格則從3個月低點回升，反映出投資人臆測本次聯準會利率會議傾向按兵不動。
根據聯邦基金利率期貨最新價格顯示，9月升息的機率已從8月底的36%下降至20%，而聯準會年內啟動二次升息的時間點將遞延至12月，目前機率達55%；不過少數交易商如巴克萊和法國巴黎銀行仍預估，聯準會將於美東時間週三宣布升息1碼。
富蘭克林投顧認為，國際政經局勢的干擾，使得美日央行政策面臨兩難局面，目前多數券商臆測聯準會在本次會議將按兵不動，但將在前瞻指引中傳遞鷹派的信號，並藉由上調對經濟形勢的評估，強化年內升息的途徑。
另外，日本央行可能進一步調降基準利率，從現行的-0.1%再降至-0.3%，並透過扭轉操作（Operation Twist）方式，讓公債殖利率曲線轉趨陡峭，以協助因負利率政策而陷入困境的銀行產業。1050921
(中央社)
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