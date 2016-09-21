北市同志活動開跑 公布職場6大不友善

我要評比

台北市民政局21日宣布今年同志公民活動開跑，主題為「同志工作苦、但同志不說」，並透過活動粉絲頁舉辦投稿活動，也公布職場6大不友善情境，圖左為台灣同志諮詢熱線協會秘書長彭治鏐。中央社記者劉建邦攝 105年9月21日

台北市民政局今天表示，同志公民活動今年主題為「同志工作苦、但同志不說」，並對外公布了職場6大不友善環境。此外，24日在馬場町公園還有彩虹路跑活動，現場還有市集。

台北市從民國89年辦理第1屆同志公民活動，今年邁入第17屆，今年主題為「工作在台北─行行同志做自己」，相關內容有「彩虹早餐趣、LGBT多元性別展、LGBT友善職場論壇」等活動，希望促使同志和社會大眾能自在互動與對話。

民政局表示，兩性工作平等法已在97年修訂為性別工作平等法，但民眾平時可能沒意識到身旁同志族群的存在，無意間踩到同志地雷，甚至用戲謔或嘲諷口吻拿同志身分開玩笑。

民政局舉辦「同志工作苦，但同志不說」活動，並公布職場6大不友善情境與投稿活動，由台灣同志諮詢熱線協會秘書長彭治鏐公布結果。

6大不友善環境包括對性別氣質和外表裝扮的批評、對同志有刻板印象與錯誤認知、看不見其他性傾向、八卦他人的同志身分、員工福利不平等、假友善真歧視。

民政局說，調查發現同志最不喜歡被評斷外表，對職場上都是異性戀思維，也覺得很困擾。

民政局表示，今年同志公民系列活動包含在24日舉辦的「彩虹早餐趣」園遊會暨第三屆彩虹路跑活動，上午7時30分至11時在馬場町紀念公園舉行，現場開放報名，插畫家Lu’s和H.H先生也力挺。

民政局說，「LGBT多元性別展」從10月1日至23日在剝皮寮歷史街區展出，主題為「同志文史展」，22日也會在派樂地Event Space舉辦「LGBT友善職場論壇」，歡迎報名參加。1050921

(中央社)