雙十國慶 國軍將展出13類救災裝備

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總統蔡英文上任後首個國慶日即將到來，國軍突顯救災成效，將展出13類救災裝備，如AAV-7兩棲突擊車、雲豹八輪甲車、中型戰術輪車、偵消車、工兵車等。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部進行業務報告，民主進步黨籍立法委員蔡適應質詢時關心國軍今年參與國慶的狀況。

參謀本部作戰與計畫次長姜振中答詢表示，國慶日活動由內政部主辦，國防部配合其中救災英雄表揚和救災裝備展示的部分，今年國慶的專案名稱是「慶祥專案」。

姜振中說，展示的救災裝備有28類，除了國軍的也包含警消，國軍的有13類，包含救災直升機、通訊裝備、地面協助救災裝備等。

姜振中說，實際展出的裝備有AAV-7兩棲突擊車、雲豹八輪甲車、中型戰術輪車、偵消車、工兵車等，國軍會先在湖口營區練習，之後在總統府前面展示。1050921

(中央社)