出道15周年 中島美嘉確定來台辦首場演唱會

中島美嘉。（大鴻藝術提供）

今年迎接出道15週年的中島美嘉，終於確定要來台灣舉辦首場演唱會！橫跨影歌視三棲，日本女星中島美嘉正式將於9月26到28日造訪，此行最重要的就是要在27日記者會公佈台灣演唱會的詳細訊息，她透過主辦單位表示：「謝謝大家長久以來的等待，這次台灣演唱會是一場獨一無二的特別演出，請大家期待！」

2001年以日劇「新宿傷痕戀歌」出道的中島美嘉，無論演戲還是音樂方面都有精采表現，唱片大賞新人獎、百萬專輯銷售、紅白歌唱大賽，電影「NANA」更是讓她紅遍全亞洲，暢銷金曲「雪花」更被日韓多位歌手翻唱。她為宣傳電影「NANA」曾與台灣擦身而過到了香港，當時面對前往採訪的台灣媒體就說過很想來走走瞧瞧，沒想到這個「想來」一等就是10年，所以出道15週年的企劃，中島美嘉就決定在台灣舉行個人演唱會！

中島美嘉最近行程滿檔，剛順利結束與知名吉他手土屋公平合組的搖滾樂團「MIKA RANMARU」於東京、名古屋、大阪等地舉辦的演唱會，接著10月5日推出紀念出道15週年的自傳SONG BOOK「あまのじゃく」，11月2日則要發行睽違一年的單曲「Forget Me Not 勿忘我」，這首歌同時也是11月5日於日本上映的電影「請與我的妻子結婚」（暫譯）的主題曲。

最近一連串的工作還包括，她為知名時尚雜誌「Harpers BAZAAR」日本版與香水品牌「ROSE GOLDEA」聯名拍攝的照片正式曝光，散發出讓人目不轉睛的冶艷感，中島美嘉從殭屍到清新甚至狂野，無論造型、風格怎麼變化，中島美嘉的魅力就是讓人捨不得把視線移開。

相當重視首場台灣演唱會的中島美嘉，雖然內容還在規劃中，但她信心滿滿透過主辦單位表示：「絕對不會讓等待多年的歌迷失望，我會努力的。」「中島美嘉 SPECIAL LIVE 2016 IN TAIPEI」演唱會，相關詳情即將由她本人親自來台揭曉，絕對是J-POP歌迷2016年最值得期待的年度大事。

(時報周刊)