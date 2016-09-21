化學肥料運費補助餘額可支應至年底 農業局籲勿聽信經費用罄謠傳
近日有區農會在網路指出，台中市政府農業局今年度化學肥料運費補助額度已用完，引發農友恐慌。農業局澄清表示，截至6月底全市各農會已申請之運費補助核銷數僅占整體42%，預估至年底前均足夠供農友申請，請農友勿聽信謠傳，農業局也已行文各執行單位協助轉知農友，無須擔憂。
農業局長王俊雄表示，化學肥料運費補助每3個月核撥一次，今年截至6月底已分配至各執行單位的額度，送核銷數僅達整年度預算42%，餘額應可支應至今年底沒有問題；就算年底出現某一執行單位額度不足，仍可互相調配經費，絕不會有經費不足問題。
王俊雄強調，目前也未有任何執行單位向農業局通知其所分配之額度已用完，因此各地農友仍可依實際使用量，向農會、興農公司及經銷商等執行單位購買化學肥料，並申請運費補助。為讓農友獲得正確資訊，該局於昨日行文各執行單位，請其轉知農友，無須為此謠言擔憂。
(中時)
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