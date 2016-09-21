少校詐266萬公款繳卡費 被判2年5個月

一名服役約20年的陸軍陳姓少校，詐取266萬多元公款，拿來繳卡費、信貸等，遭判刑2年5月。陳男認為刑期過重提起上訴，最高法院今天維持台南高分院見解，駁回上訴，全案確定。

判決書指出，這起案件發生在103年10月間，陳男任職於台南市陸軍航空特戰指揮部，擔任主計組少校會計審計官，他利用職務之便，辦理陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營海上勤務加給作業機會，詐取新台幣266萬餘元公款，並要不知情的劉姓預財士，將錢匯到其妻帳戶。

陸軍航空特戰指揮部主計組黃姓上校在104年2月，至金門兩棲偵察營進行年度各項經費結報資料及憑證檢查作業時，發現這筆海勤加給有匯入私人帳戶情事，與作業規定不符，進而發現整起詐領公款案；陳男也在這名黃姓上校的陪同下，前往台南憲兵隊自首，繳還犯罪所得。

一審台南地方法院判定，陳男違反貪污治罪條例，觸犯公務員利用職務機會詐取財物罪，判處2年5個月徒刑、褫奪公權2年。

陳男認為，他已自首認罪，繳回犯罪所得，而且家中尚有父母、妻子需要扶養，法官所判的刑責過重，顯然「情輕法重」，因此提起上訴，希望法官依據相關法條減低其刑，改判2年以下有期徒刑，再諭知緩刑。

二審台灣高等法院台南分院表示，陳男自首動機不足，因為他是在黃姓上校發現違法後，才被迫前往憲兵隊自首，而原審法院仍斟酌他已自首，並在偵查過程中自動繳交所得財物，已給予減刑，並無「情輕法重」的情況。本案在最高法院階段，仍維持台南高分院見解，駁回陳男上訴，判決定讞。1050921

(中央社)