熱門景點聯外道路窄 台南市將拓寬

我要評比

台南市議員李退之（前左5）21日邀集市府官員及柳營區南112線附近居民，宣布市府已將拓寬費用編入正式預算，未來將拓寬為10公尺雙線道。（李退之服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 105年9月21日

台南市柳營區荷蘭村休閒園區主要聯外道路南112線，因路寬僅約4公尺，每到假日難以負擔龐大車流。市府已將拓寬費用編入正式預算，未來將拓寬為10公尺雙線道。

台南市議員李退之今天安排市府工務局等相關局處人員，會同柳營區神農里一帶的居民，前往德元埤荷蘭村前的南112線現場會勘，並宣布拓寬費用已經正式納入市府預算的消息。

李退之表示，南112線附近神農新厝居民長年飽受交通不便之苦。每年來客數超過數萬人的荷蘭村遊憩區，大型遊覽車進出險象環生，遊客抱怨不斷，嚴重影響台南整體觀光形象。

他說，地方爭取拓寬工程已久；他於2013年召集相關單位進行會勘，市府同意著手道路規劃和編列預算執行，但最後卻因用地徵收問題而延宕。經一再爭取後，市府已分別於106、107年度預算中編列共新台幣5250萬元經費，達成地方期待。

李退之指出，南112線拓寬後，有利荷蘭村的後續發展；對居住在附近的神農里新厝居民和大農里民，更是一大福音，未來居民進出社區不再冒著跟遊覽車爭道的風險。1050921

(中央社)