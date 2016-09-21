謝淑薇：賽季提前報銷 有時間幫長官對帳

網球女將謝淑薇今天在臉書粉絲團表示，接下來的賽事都因為里約奧運消耗過多而報銷，可以一邊復健調養身體，一邊幫忙行政長官對帳。

謝淑薇連日在社群網站臉書（facebook）粉絲團「夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh」提出質疑，「若不是教育部公布了我這些年拿了5000多萬的補助款，我也不知道自己有過這麼多補助」。

中華網協昨天針對謝淑薇臉書粉絲團內容回應，請謝淑薇就相關金額匯入其所屬相關帳戶仔細比對查核後，公布實際所得數字，並請公布落差何在，而不是沒依據的質疑及影射。

謝淑薇今天又在臉書表示，反正接下來賽事都因為里約奧運消耗過多而報銷，將繼續休養一段時日，可以一邊復健調養身體，一邊幫忙行政長官們，對這筆「5000萬給謝淑薇」的帳。1050921

(中央社)