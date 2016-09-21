謝淑薇：賽季提前報銷 有時間幫長官對帳
網球女將謝淑薇今天在臉書粉絲團表示，接下來的賽事都因為里約奧運消耗過多而報銷，可以一邊復健調養身體，一邊幫忙行政長官對帳。
謝淑薇連日在社群網站臉書（facebook）粉絲團「夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh」提出質疑，「若不是教育部公布了我這些年拿了5000多萬的補助款，我也不知道自己有過這麼多補助」。
中華網協昨天針對謝淑薇臉書粉絲團內容回應，請謝淑薇就相關金額匯入其所屬相關帳戶仔細比對查核後，公布實際所得數字，並請公布落差何在，而不是沒依據的質疑及影射。
謝淑薇今天又在臉書表示，反正接下來賽事都因為里約奧運消耗過多而報銷，將繼續休養一段時日，可以一邊復健調養身體，一邊幫忙行政長官們，對這筆「5000萬給謝淑薇」的帳。1050921
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。