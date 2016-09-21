悠遊三義南庄 體驗苗栗慢城

苗栗縣三義鄉、南庄鄉今年獲得義大利國際慢城認證，是全國唯一擁有雙慢城認證的縣市，縣府規劃異國美食、音樂會、藝術展覽、路跑等系列活動，邀民眾來苗栗感受慢活哲學。

苗栗縣政府自25日起，配合國際慢城日在三義、南庄兩鄉舉辦一系列慢城活動，首先登場的是在南庄賽夏民俗文物館的「憶起、聽說老照片回憶展」、三義木雕博物館的「木藝慢活節」，接著還有各種農事趣味體驗、傳統工藝、在地美食饗宴及音樂會等。

苗栗縣長徐耀昌指出，三義與南庄「一南一北」同時獲得國際慢城認證，讓苗栗成為全國唯一具雙慢城的縣份，不僅代表苗栗好山好水及多元族群蘊含的豐富人文氣息獲國際肯定，更注入在地旅遊新契機。

縣府文觀局今天上午在縣府大廳舉辦宣傳記者會，徐耀昌說，日前與藍營縣市首長訪問大陸，「其實是到北京幫三義、南庄兩鄉拉客」，希望未來遊客到苗栗，不只是「過客」，能夠放慢腳步停下來，深入體會苗栗的美與好。

文觀局長邱蓬新表示，即日起至10月底可說是「週週有活動」，民眾除參加活動，別忘深入探訪南庄鄉的桂花巷、百年郵局、蓬萊溪生態園區及向天湖等豐富的自然生態；另外三義鄉則有廣盛老街、魚藤坪斷橋、勝興車站及風靡全台的3D彩繪階梯等，特色十足。

在南庄鄉成立「燕子陶坊」的夫妻檔詹勳文和張燕鳳，倆人在南庄尋覓到適合土地耕耘退休夢，將捏陶、園藝植栽融入當地地景，平日接受民眾預約親子捏陶DIY、共享山林美景。張燕鳳說，「慢城」不只是「慢食、慢遊、慢活」的生活哲學，更追求人與自然的和諧，「這與我們到此築巢的初衷不謀而合」。1050921

(中央社)