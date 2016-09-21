空服員抗議威航遭利用 興航：沒搶航權

我要評比

桃園市空服員工會今天赴交通部陳情，指復興航空利用子公司威航測試航線和市場，如同免洗筷。復興航空認為內容不實，復航申請清邁、福岡航權是求變生存，並非搶威航航權。

桃園市空服員工會陳情指出，威航成長速度極快，旅客人數較去年同期成長3.5倍以上，為國內所有航空業者中旅客人數成長幅度最大的公司，平均載客率有7成5，儘管剛開航時虧損，但公司後勢看好。

但因母公司復興航空營運策略影響，威航將從今年10月1日起停業一年，復興航空從9月起開始飛行原本由威航飛行的航點，例如清邁、福岡、茨城。工會認為，復興航空此舉就是把威航當成測試市場和航線的工具，員工成了用過即丟的免洗筷。

復興航空認為桃園市空服員職業工會的陳情內容充滿諸多不實指控。復興航空指出，威航自2014年12月首航以來，所有航線均未能獲利，累積虧損已逾11億元，且有逐步擴大趨勢，因此不得已忍痛停業。

復興航空在高度營運壓力之下，仍釋出優於勞基法的條件，盡力照顧員工。以在威航任職滿2年的同仁為例，可領取超過3個月的資遣費，優於勞基法規範的1個月費資遣。

復興航空說，航空公司不只有空服員，威航的253名員工尚有機師、維修等部門同仁，目前都已逐步達成勞資協議。68位空服員並非代表253位全體威航員工。

工會所指「復興航空九月開始飛行原本由威航飛行的清邁、福岡、茨城航點」。復興航空認為皆非事實，且日本與泰國為開放天空，航權屬雙方國家，非威航、復興所有，所有國籍航空公司都可自由申請航權。

為盡速安排威航清邁、福岡兩航線旅客轉置，復興航空正進行航權申請作業，開航清邁、福岡為求合理利用旗下機隊運能。企業面臨經營環境變化，求變以續生存，何來搶航權說法。

威航也發出聲明，桃園市空服員職業工會近期多次發表片面不實言論，且工會無法代表全體威航員工，且非理性抗爭模式無助於勞資雙方的協商，反可能讓勞資協商破局，退回原點失去爭取得到的善意。

威航認為，威航所飛航點除東京羽田外，其餘所有航點皆屬於開放天空政策無航權限制的航點，所有國籍航空公司都可自由申請航權飛航，沒有搶航權之說。

針對威航停業的勞資協商，威航尊重勞方權益訴求，目前正透過台北市勞動局居中協商，資方也釋出優於勞基法的資遣方案，這個方案於第二次勞資協商會議中獲得近7成員工人數比例的機師和內勤單位同仁的勞方代表同意達成協議；北市勞動局已安排9月22日舉行第三次協商會議。1050921

(中央社)