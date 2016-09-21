江宏傑求婚給一把鑰匙 福原愛：嚇一跳

台灣桌球王子江宏傑與日本桌球天后福原愛21日在東京開記者會，宣布已於9月1日在東京登記結婚。倆人應媒體之邀再套一遍婚戒，甜蜜模樣羨煞許多人。中央社記者楊明珠東京攝 105年9月21日

台灣桌球王子江宏傑與日本桌球天后福原愛今天在東京召開記者會，正式宣布倆人於9月1日在東京登記結婚。倆人應媒體之邀再套一遍婚戒和秀婚戒，甜蜜模樣羨煞許多人。

這場記者會，雖名稱是「福原愛記者會」，但媒體都知江宏傑會出席，相當關注。

記者會上，司儀先宣布福原愛登場，穿白底藍花優美和服的福原愛緩緩走出，現場閃光燈此起彼落。福原愛拿著麥克風表示，他與江宏傑9月1日在東京的1個區公所登記結婚。之後，西裝筆挺、既高又帥的江宏傑登場，閃光燈又此起彼落。

被問到彼此吸引的是什麼地方時，福原愛淘氣地用中文問江宏傑說：「你喜歡我哪裡？」，江宏傑說：「我喜歡她讓我覺得很感動，跟她相處的模式非常溫暖、穩定。」福原愛表示，被誇獎，感到很高興。

有記者表示，倆人手上都有戴鑽戒，應該是婚戒，能否秀一下、江宏傑再為福原愛套上婚戒一次。倆人立刻秀了一下、套一次，時而眉目傳情。

記者問這婚戒是哪個廠牌的？江宏傑說，「這是我專為福原愛設計的，是根據我們生活模式設計的，比直接買的還大，這是全世界唯一的一顆，代表是我們的唯一，象徵我們的愛。」

被問到鑽戒象徵什麼意義時，江宏傑說：「是由乒乓球和乒乓球的弧線組成的。」福原愛則在一旁用手指比出乒乓球在桌上跳躍的弧線給現場媒體了解。江宏傑說：「這是我專門為她準備的，在台灣時給她的，意義非常重要、深遠，我所有的訊息都放在這戒指裡。」

福原愛表示，「這是桌球的術語，彈跳的弧線，我很喜歡桌球，所以很喜歡這戒指。」

被日媒問到，為何選擇在東京登記結婚時，福原愛答說，因為一個是台灣人、一個是日本人，兩邊都要登記，所以先在東京登記，改天會在台灣登記結婚。

媒體問福原愛，江宏傑是如何求婚的？福原愛嬌羞地說，這讓江宏傑自己說。江宏傑說：「我是在里約奧運之後，有機會跟她求婚，我給她一把鑰匙，並說希望她能成為新家的主人。」

福原愛被媒體問到，被求婚時如何回答。福原愛說，「我嚇了一跳，腦中一片空白，不記得當時是怎麼回答的了。」

日本記者很關心2人今後生小孩問題、福原愛是否持續打桌球的問題。江宏傑說，「還沒想過這個問題。如果真的有小孩，看她喜歡什麼，我們就支持她做什麼。」福原愛說，「我也是同樣的看法」。

有關婚後的生活，福原愛表示，江宏傑今年將在捷克打球，會先在德國練習，之後在台灣、日本，這幾個地方都可能是生活的據點、練球的據點。

有記者問2人今後是否有打算打男女混合雙打？江宏傑說，「這不在我們的計畫中，有機會的話，會試試。」福原愛則說，「第1次聽他這麼說，會考慮。」

中國大陸媒體記者希望福原愛能對中國大陸球迷說些話。福原愛說，「我們兩個都是桌球選手，中國選手非常強，讓我們學到很多，今後我們要繼續學習，請多多指教。」

江宏傑說，「因為我比較少機會去中國打球，希望跟他們學習，他們都很強，技術很好。我希望有機會比賽，多多學習。」福原愛在一旁點頭。

記者會後，有日本女記者對中央社記者表示，就外界對江宏傑好評的話，江宏傑實在太完美了，聽說台灣的男性溫柔體貼，福原愛實在太幸運，找到好老公，沒嫁給日本人或許反而是好事。另外，有日本男攝影記者說，江宏傑真帥，跟福原愛很登對。

日本電子媒體新聞在播報倆人這場記者會，還配上結婚的音樂，充滿喜氣。媒體人還大大誇讚江宏傑用心設計的婚戒，螢幕播出大鑽戒的特寫鏡頭。1050921

(中央社)