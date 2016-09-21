李克強與美國商界座談 允諾市場更開放

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中國大陸國務院總理李克強20日在紐約與美國財經、智庫及媒體界人士座談，允諾大陸市場會更開放。他說，「中國開放的大門會越開越大，已經打開的大門是不可能關上的。」

李克強指出，中國大陸將繼續推動簡政放權等改革，注重保護智慧財產權，為外國企業赴大陸投資創造更加寬鬆便利的經商環境。

新華社21日報導，李克強美東時間20日在紐約下榻的飯店，就中美關係及經貿合作等議題與美國商界及智庫界等人士座談。

他說，美國企業在中國大陸的市場會越來越大。中美雙方正在進行以准入前國民待遇加負面清單為基礎的雙邊投資協定（BIT）談判，就是向兩國企業界發出中美相互投資穩定的訊號。

李克強期待，中美雙方相向而行，放鬆高科技產品出口管制，早日簽署互利共贏的雙邊投資協定。

另外，在大數據、雲端運算等新興產業方面，因涉及資訊安全，李克強承諾將透過與國外企業對話等方式，尋找有利於開放、也有利於安全的有效合作途徑。

報導指出，參與座談的美國政商人士，包括美國前國務卿季辛吉、前財政部長鮑爾森、前美國駐北京大使芮效儉、國際商業機器公司（IBM）執行長羅睿蘭、陶氏化學公司總裁利偉誠、時代華納董事長兼執行長畢奇斯等人。1050921

(中央社)