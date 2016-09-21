新北投捷運殺警 嫌犯：我只能賠30萬

今年3月底，新北投捷運站詹姓男子持牛排刀砍殺警察，士林地院今天開庭審理，詹坦承與家人吵架，一時情緒失控，才會犯下大錯，希望法官讓他交保，他會去黃姓員警住在萬大路的家裡，跟他道歉，不過，被害人要求109萬太多了，他只能賠30萬，希望能分2年償還。法官諭知，是否羈押將交由合議庭評議，11月將由囑託三軍總醫院進行精神鑑定。

詹自述在看守所被欺負，以他「瘦小」的體格不會欺負別人，要不是「忍無可忍」，也不會動手打對方5、6拳，而且看守所很「黑」，不讓他申訴，還有很多「潛規則」，都是進去以後才知道，他才喝清潔劑想要「一了百了」，但入口就想要吐，吐了3、4次，休息一下就好了。

經過自傷事件後，所方安排詹關在「獨居房」，詹說已經自己一人關在房間內，沒有人可以講話，原本只有輕度憂鬱，現在變成中度憂鬱，關在看守所內害他「不相信人性」，希望能早點離開。

法官問詹在看守所是否有吃藥，詹回答，有吃治療疥瘡的藥物，但他拒絕吃精神疾病相關藥物，因為曾看過youtube，影片說吃藥只能治標不能治本，而且藥物還會污染大海。

詹希望法官讓他交保，他說離開看守所會找工作，維持家中的開銷，還要去萬大路找被害人道歉。詹的辯護人薛煒育認為，他在看守所與其他人發生衝突，喝洗碗精自我傷害，代表不適應看守所生活，加上他答應要賠償，建請法官責付、具保或是限制住居，以維護被告「健康權」。

檢察官認為，被告羈押理由仍存在，建請法官繼續羈押。

法官諭知，10月11日才羈押期滿，合議庭會再評議後決定是否羈押，訂10月17日再次開庭，將傳喚被害人黃姓員警到庭陳述意見。

(中時)