東京奧運棒壘球比賽或將在福島舉行

共同社21日報導，2020年東京奧運會的棒壘球比賽，目前主要考慮在被提名為賽場候選地的福島、郡山、磐城3個城市中，可能在核事故的福島市縣營吾妻球場舉辦。

報導說，從首都圈前往東北新幹線通過的福島市交通十分方便，此外因福島核事故，福島這一地名在海外廣為人知，因此有意見認為當地作為核事故與東日本大地震災後「復興奧運」的象徵，對消除形象受損問題也十分有效。

東京奧組委打算在福島縣各實施一場棒球和壘球的日本賽事，就此展開協調，考慮在國際奧會（IOC）主席巴赫10月訪問日本時出示相關計畫方案，正在抓緊進行探討。計畫案力爭在12月的IOC執委會上獲得批准。

福島市的縣營吾妻球場能夠容納3萬人，還曾舉辦過職棒公開賽。如果該球場被選定為奧運賽場，預計有必要通過整修在外場設置固定席。主賽場已基本確定為橫濱球場。

(旺報)