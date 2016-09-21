帕運遭打壓 民進黨籲陸勿傷害兩岸情感

針對帕運選手遭中國大陸打壓以及官員被逼離開糧農組織漁委會會場事件，民主進步黨今天呼籲中國大陸，勿再做此類傷害兩岸情感、不利長遠關係的事。

總統蔡英文昨天接見帕拉林匹克運動會代表團，團長陳李綢向蔡總統說，這次在里約帕運受到中國大陸打壓，中國透過帕委會要求代表團把制服上面的會徽從國徽改成黨徽；此外，農委會漁業署2名官員7月前往義大利參與聯合國糧農組織（FAO）漁業委員會（COFI）被拒。

民主進步黨發言人楊家俍今天表示，平等參與國際活動和會議是台灣應有的權利和責任，民主進步黨呼籲中國大陸，勿再做此類傷害兩岸情感、不利長遠關係的事。

楊家俍表示，中方阻撓台灣的國際參與，此舉不但損害與會人士的權益，亦徒增國人的負面觀感，不利兩岸關係的發展，民進黨表達嚴正抗議，並支持政府向主辦單位交涉，確保國格與平等參與之權利。1050921

(中央社)