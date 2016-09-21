漁民節 林佳龍邀民眾體驗台中豐富漁業和觀光資源

全國漁民節慶祝活動今年移師台中，將於9月24日及25日在台中魚市場舉行；市長林佳龍（左四）期盼藉活動將台中豐富漁業和觀光旅遊資產行銷出去！（陳世宗攝）

全國漁民節慶祝活動今年移師台中，將於9月24日及25日在台中魚市場舉行，推出石斑魚料理品嚐、漁村技藝DIY、消費滿額抽獎、趣味競賽等活動，內容豐富。市長林佳龍表示，期盼藉活動將台中豐富漁業和觀光旅遊資產行銷出去，歡迎大家共襄盛舉。

漁民節慶祝活動由中華民國全國漁會主辦，今(21)日在台灣大道市政大樓舉辦活動宣傳記者會，包括林市長、副市長張光瑤、市府農業局長王俊雄、漁業署組長陳建佑、中華民國全國漁會常務監事張平順、台中區漁會理事長鄭麒麟、台中魚市場董事長劉文慶等人均出席共襄盛舉，場面熱鬧。

林佳龍說，台灣漁業資源豐富，漁業也是台中重要資產，期盼藉由這次的全國漁民節慶祝活動，將台中豐富漁業和觀光旅遊資產行銷出去；此外，市府將把台中海岸線景點，包括梧棲漁港、高美濕地、即將興建的三井OUTLET PARK等串連起來，形成觀光廊帶，帶動海線地區發展。

漁業署組長陳建佑表示，每年的7月1日是漁民節，而每年7月到9月各地漁會均會舉辦漁民節活動，與大家分享漁業成就，並慰勞漁民的辛勞；今年的全國漁民節慶祝活動來到台中舉辦，是看重台中擁有很好的漁業建設和漁產運銷通路，希望活動順利，也歡迎踴躍參加。

全國漁民節慶祝活動時間為9月24日及25日上午9時至下午6時，規劃石斑魚料理品嚐、趣味競賽、農漁產促銷等活動，也推出小捲皮雕鑰匙圈、海洋蝶谷巴特零錢包、文蛤多用磁鐵及創意公仔彩繪等DIY體驗，消費滿額還可參加摸彩，有機會獲得環保電動機車、42吋液晶電視、手機、自行車等好禮。

(中時)