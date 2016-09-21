郎才女貌 傑愛戀備受關注
跨國桌球愛侶江宏傑與福原愛，今年4月遭日本八卦雜誌爆出交往消息後，戀情一直備受關注，尤其福原愛又曾在中國大陸長期進行桌球訓練，更讓這樁戀情成為整個東亞地區的焦點，兩人傳出戀情後，還攜手前往里約參加奧運，福原愛更在重重壓力下為日本拿下女子團體銅牌，打破眾多質疑。
目前世界排名第9的福原愛，今年進軍里約，本就背負爭取佳績的重責大任，戀情曝光後，還得應付媒體追問，但她應對得宜，比賽過程中的訪問，都明確表示，希望所有問題都能集中在桌球，而非戀情，也獲得中、日、台媒體的配合，她能在里約一舉追平日本女子選手在單打的最佳成績（第4名），並打下團體銅牌，看得出戀情對她的加分。
代表台灣參加男子團體賽的江宏傑，儘管中華隊首戰就不敵德國，但他與陳建安的雙打合作打下一點，未見首度進軍奧運的生澀，也是一大亮點。戀情曝光對他的比賽表現並未造成太大壓力，但他卻失去自在出現在球場的權利，也無法現身球場為中華隊隊友甚至福原愛加油，就是擔心媒體過度關切。
兩人面對多重壓力，但堅貞戀情讓他們克服一切，福原愛女單賽事結束後，面對蜂擁而至的日本與中國大陸媒體，先在一旁整理情緒以及哭泣臉龐的畫面，展現出她應對媒體的成熟態度，她用流利的中文回答對岸媒體的問題，更顯得大器，而江宏傑面對日本媒體的緊迫盯人，也大方回答相關問題。
儘管一度傳出兩人身分差異過大，還曾傳出日本桌協有意阻止他們戀情的誇張謠言，但正因為他們大方面對戀情的態度，讓許多質疑甚至看好戲的人，只能放下成見，改以誠心祝福，更重要的是，兩人成婚後將繼續攜手桌球路，未來有望看到他們繳出更佳成績。
(中時電子報)
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